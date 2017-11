A vinda de Judith Butler ao Brasil deu B.O. até no aeroporto

A passagem da filósofa Judith Butler por São Paulo, que veio participar de uma palestra no Sesc — e foi alvo de protestos por escrever sobre questões de gênero —, gerou hoje (10) até um boletim de ocorrência, no aeroporto de Congonhas. Alguns poucos manifestantes perseguiram Butler do check-in ao embarque e transmitiram ao vivo no Facebook.

A manifestante Celene Carvalho, que ficou conhecida por ser guardiã do Pixuleko, o bonecão inflável do Lula, foi acusada de injúria racial por uma pessoa que estava com Butler. No minuto final do vídeo acima, é possível ver a ativista negra Danieli Lima gritando para ela: "A senhora é uma racista". Ela fez um post no Facebook dizendo que Celene disse a ela: "Olha esse seu cabelo, olha essa sua cor, vai arrumar o cabelo".

Celene prestou depoimento na Delegacia do Turista, que fica dentro do aeroporto, e foi liberada. O BuzzFeed News não conseguiu falar com ela sobre a acusação de injúria racial.



Pessoas que estavam no local relataram que Butler também foi agredida pelos manifestantes, com placadas.

Judith Butler acabplou de ser agredida no aeroporto de Congonhas por uma mulher wue protestava contra ela com uma p… https://t.co/yXIiHGDtZ1

O ator Alexandre Frota, líder de um grupo de direita, foi ao Twitter comentar o caso — ele não compareceu ao aeroporto.

Se alguém achou que iríamos deixar Judith Butler sair do Brasil sem ouvir a verdades se enganou estávamos a espera… https://t.co/AvosYLo8xR

Na terça (7), quando Butler fez sua primeira participação no evento do Sesc, manifestantes (incluíndo Celene) foram ao local e queimaram uma boneca. "Queima a bruxa!", gritavam.

Apoiadores da filósofa norte-americana ficaram revoltados.

O pessoal que é contra a Judith Butler no Brasil acredita que a palestra dela acontece da seguinte forma

Judith Butler agredida no aeroporto. Adivinha por quem? Pelos que antes batiam panela contra os programas sociais… https://t.co/jc3UiAWmVu

Extremismo dá nisso que a gente vê aqui: no aeroporto de Congonhas, a filósofa Judith Butler foi agredida. Os creti… https://t.co/bvhQ7FMHkc

Agrediram Judith Butler no aeroporto. Mano, que vergonha desses jegues que se acham pró-vida

