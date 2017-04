Desde terça, JN dedica 90% de seu tempo à delação da Odebrecht

Líder de audiência na TV aberta, com aproximadamente 26 milhões de espectadores diariamente, segundo o Ibope, o Jornal Nacional dedicou 4 horas, 11 minutos e 27 segundos — ou 90% de seu tempo no ar — desde terça-feira (11) a reportagens sobre a delação da Odebrecht.

Final da edição do JN na última terça-feira (11), quando William Bonner, apresentador e editor-chefe do programa, explicou os critérios que pautariam a cobertura da Lista do Fachin. Reprodução ID: 10895183

O dado é importante porque, enquanto um inquérito no Supremo Tribunal Federal demora cerca de 1 ano até virar ação penal — e mais vários anos até uma decisão dos ministros —, o dano à reputação dos políticos citados pela Odebrecht é imediato.

Enquanto um inquérito no STF demora cerca de 1 ano até virar ação penal, o dano à reputação dos políticos é imediato. ID: 10902631

No julgamento do mensalão, esquema que veio à tona em junho de 2005, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia (fase seguinte à que a Lista do Fachin encontra-se agora) em março de 2006. O julgamento foi finalizado em 2012, mas houve recursos, e o Supremo terminou de analisá-los apenas em 2014.



Essa diferença entre o tempo do jornalismo e o tempo da Justiça também ajuda a explicar por que, na terça (11) — dia em que o ministro do STF Edson Fachin retirou o sigilo dos depoimentos da Odebrecht —, o apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, fez um anúncio que pautou a cobertura feita pelo programa.

“Para os jornalistas é sempre muito difícil quando documentos dessa importância vêm a público tão em cima da hora”, ele explicou, antes de esclarecer os critérios pelos quais as reportagens seriam exibidas.

“Hoje, exatamente pela limitação de tempo, nós vamos dar mais detalhes apenas sobre alguns políticos selecionados de acordo com critérios como serem presidentes de poderes, ministros de Estado, serem líderes de partidos políticos, serem governadores e políticos que por variados motivos estiveram em evidência na política nacional nos últimos anos”, afirmou Bonner, ao vivo, na terça.

Boa parte dos políticos citados na delação da Odebrecht pretende concorrer nas eleições de 2016. Além dos presidenciáveis — para ficar nos mais lembrados: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Aécio Neves (PSDB), Geraldo Alckmin (PSDB) e José Serra (PSDB) —, diversos senadores e deputados tentarão a reeleição.

Políticos que ocupam — ou desejam — os cargos mais importantes

são os mais atingidos. ID: 10902689

E, como Bonner explicou, são exatamente os políticos que ocupam — ou desejam — os cargos mais importantes os mais atingidos. Na edição de terça, o Jornal Nacional deu a lista completa de nomes, mas não destrinchou casos, como faria nos dias seguintes.



A edição de quarta foi dedicada principalmente à cúpula do atual governo. Foram detalhadas citações aos ministros peemedebistas Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), ao ministro Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia, PSD) e ao ministro Aloysio Nunes (Itamaraty, PSDB), além das citações aos presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O JN dedicou 2 minutos a cada um, aproximadamente, incluindo as respectivas respostas.

Na mesma edição, os presidenciáveis foram alvo por mais tempo. O telejornal falou sobre Aécio, recordista de inquéritos com cinco investigações em andamento, durante 3 minutos e 55 segundos — mesmo tempo dedicado a Lula (PT) naquela edição. Governador de São Paulo, Alckmin teve seu caso explicado por 2 minutos e meio, equivalente ao tempo usado para noticiar a citação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Na quinta-feira, não houve trégua. O JN levou ao ar uma reportagem de 9 minutos e 54 segundos sobre as citações a Lula, incluindo 1 minuto e 40 segundos dedicados a um vídeo que o petista publicou na internet rebatendo as acusações.



Dos 26 milhões de espectadores diários do JN, 89% são maiores de idade. São esses votos que os políticos têm medo de perder. ID: 10902777

Também foi nessa edição que o Jornal Nacional levou ao ar o vídeo em que o delator Márcio Faria, ex-executivo da Odebrecht, relata uma reunião em que participou no Palácio do Jaburu, em 2010, com o então vice-presidente Michel Temer (PMDB). O programa da Globo falou do caso por 5 minutos e 28 segundos, incluindo toda a fala de Faria, cuja narrativa compromete Temer.

Dos 26 milhões de espectadores diários do Jornal Nacional, 51% pertencem à classe C e 19% às classes D e E, de acordo com a análise do Ibope feita em fevereiro; do total, 89% são maiores de idade. Em outras palavras, a maioria da audiência do JN é composta por pessoas de classe média, média baixa e baixa, aptas a votar. É com os votos dessas pessoas que os políticos se preocupam quando são descascados ao vivo em rede nacional, via satélite e internet, no Jornal Nacional.

O ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), que recentemente virou oposição ao governo Temer, é um bom exemplo de político preocupado em salvar a própria pele em vistas à eleição do ano que vem.

Pesquisas mostram que o senador está com a reeleição em risco e, por isso, nos últimos meses ele se distanciou do governo e patrocinou um motim entre peemedebistas da Casa. Oficialmente, Renan nega ter se afastado de Temer por causa da eleição.

Pai do governador de Alagoas, Renan Filho (PMDB), o ex-presidente do Senado não pode concorrer ao cargo de deputado federal, para o qual necessitaria menos votos. A legislação eleitoral impede que parentes de até segundo grau de prefeitos, governadores e presidente da República concorram — exceto no caso de reeleição, como é com Renan.

Aguarde cenas dos próximos capítulos.

