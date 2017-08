Google promove notícia falsa de que Bolsonaro é "o mais honesto do mundo" como se fosse verdade

Ao procurar "quem é o político mais honesto do mundo" no buscador, notícia falsa que dá o título ao deputado carioca aparece com destaque, do mesmo jeito que apareceria se fosse verdade.

Você já tentou descobrir quem é o político mais honesto do mundo pelo Google? Se sim, talvez você tenha sido enganado. Isso porque o primeiro resultado que aparece, em destaque, é uma notícia falsa apresentada como se fosse verdadeira.

Ao contrário do que o Google dá a entender, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) não foi eleito o político mais honesto do mundo por uma organização internacional. Desde 2016, a notícia falsa — publicada pelo site Folha Brasil, cujo design copia a Folha de S.Paulo — foi desmentida várias vezes por sites especializados, como o Boatos.org e o e-farsas.

Mesmo assim, vira e mexe essa mentira volta à tona. Em um vídeo caseiro que circula no WhatsApp, uma mulher pergunta para um homem em quem ele vai votar para presidente. Ele responde: "Vou votar no político mais honesto do mundo." Em seguida, emenda: "É só perguntar para o Google, eu vi no YouTube, tem uma dica facinha." A voz do buscador responde lendo o texto — ou seja, dá a notícia falsa como se fosse verdadeira: "De acordo com Folha do Brasil, Bolsonaro é eleito o político mais honesto do mundo."

No Facebook, também, a notícia falsa ressurge periodicamente.

