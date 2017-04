「ちょっと押して」 車椅子ヒッチハイクで日本全国の旅　脳性まひの元歌舞伎町ホストの挑戦

More

「HELPUSH」と名付けたこのプロジェクト。なぜこんな取り組みを? BuzzFeed Newsは寺田さんに聞いた。

「そんなの、道行く人に『ちょっと助けて』と言えばよかったじゃん」

HELPUSH普及委員会 / Via Facebook: HELPUSH

View this photo on Instagram

View this photo on Instagram

見かけたら、声をかけてみませんか。「ちょっと押しましょうか?」と。

Akiko Kobayashiに連絡する メールアドレス:akiko.kobayashi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.