Ator de "Star Trek" diz que Kevin Spacey o assediou quando tinha 14 anos de idade

O ator Anthony Rapp revelou em uma entrevista ao BuzzFeed News que em 1986, quando tinha 14 anos, foi assediado sexualmente pelo ator Kevin Spacey. Segundo Rapp, Spacey — que à época tinha 26 anos — o convidou para uma festa em seu apartamento e, no fim da noite, o levou para a cama e fez avanços sexuais.



Hoje aos 46 anos, Rapp jamais havia contado sobre a experiência para ninguém, e nunca mais falou com Kevin Spacey. Mas conforme Spacey começou a ficar mais famoso, nos anos 1990 e 2000 — incluindo dois Oscars e o sucesso com a série "House of Cards" —, Rapp ficou cada vez mais frustrado e com raiva. "Meu estômago fica embrulhado", diz Rapp. "Até hoje, eu não consigo me conciliar com muitos aspectos do que aconteceu. É muito confuso pra mim."

Representantes de Spacey, que hoje tem 58 anos, não responderam a pedidos de entrevista por telefone, email e a uma carta que detalhava os alegações de Rapp. Após esta reportagem ser publicada (em inglês), Spacey escreveu no Twitter que não se lembra do encontro com Rapp.