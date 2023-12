52 Tweets From Black Twitter That Helped Us Laugh Off The Final Month Of The Year

So it stinks outside, my daughter keeps saying โ€œJesus fartingโ€ she pissing my mawmaw off so bad cause my grandma donโ€™t play about the lord. Na it got quit, my daughter gone buss out โ€œJesus stomach must hurtโ€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€๐Ÿ’€